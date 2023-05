Um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços para a CCR foi atropelado por uma carreta na tarde desta terça-feira (dia 2), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente ocorreu na altura do km 332 da pista sentido Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta com placas de Aracruz (ES) atingiu o funcionário que estava atravessando a pista na frente do veículo. O motorista da carreta, de 54 anos, relatou que seguia normalmente quando a vítima, que estava na mureta central, repentinamente atravessou a pista. O condutor tentou evitar o atropelamento, acionando os freios e desviando para a esquerda, quase tombando a carreta, mas acabou atingindo o pedestre com a quina direita do cavalo-trator, danificando o farol e ponta do para-choque dianteiros do lado direito.

A vítima, que fazia o trabalho de “bandeirinha” sinalizando uma obra mais à frente no sentido São Paulo, foi socorrida pela equipe de resgate da CCR e levada para o Hospital de Emergência de Resende. Segundo informações do hospital, o pedestre, de 43 anos, sofreu uma fratura no quadril, mas estava consciente e passava bem. Ele declarou que seria o culpado pelo acidente por não ter prestado atenção ao atravessar, pois achou que tinha esquecido o rádio comunicador portátil (walk talk) no canteiro do outro lado da pista.

O motorista da carreta foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de álcool, e posteriormente encaminhado para a delegacia local para prestar esclarecimentos sobre o acidente. A PRF alerta para que os pedestres tenham atenção ao atravessar as pistas e respeitem a sinalização.

Foto: Divulgação PRF