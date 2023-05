Na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda foi superado pelo Pouso Alegre por 1 a 0, na noite desta terça-feira (dia 2), no estádio Raulino de Oliveira. O gol da equipe mineira foi marcado por Djalma.

O JOGO

O primeiro tempo foi bastante brigado em campo. Muitas faltas e cinco cartões amarelos distribuídos pelo árbitro. A melhor oportunidade do Volta Redonda aconteceu com o atacante Ítalo, que aproveitou o bate e rebate na área e dentro da pequena área jogou a bola por cima do gol. O Pouso Alegre aproveitou e, aos 31, Djalma chutou de fora da área para colocar a equipe mineira na frente, 1 a 0.

Na etapa final, o Volta Redonda voltou com um time mais adiantado em campo. Aos 05, Berguinho cobrou o escanteio rasteiro para Júlio César, que chutou forte da entrada da área e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa.

O Voltaço continuou em cima do Pouso Alegre. Aos 33, a defesa do time mineiro afastou mal, a bola caiu nos pés de Ítalo, que chutou pra fora. Aos 35, o atacante Douglas Skilo recebeu sozinho na área, mas finalizou por cima do gol. Aos 44’, Skilo fez bo jogada pela direita, cruzou rasteiro e Ítalo mandou por cima do gol. O Esquadrão de Aço lutou, mas não conseguiu o empate.

O próximo compromisso do Volta Redonda será no sábado (dia 6), às 16h30, contra o Floresta-CE, no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Foto: Divulgação VRFC