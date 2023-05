Os professores da rede estadual de ensino vão receber o piso salarial nacional do magistério. O pagamento foi autorizado pelo governador Cláudio Castro e anunciado, nesta quarta-feira (dia 10), pela secretária de Estado de Educação Roberta Barreto e pelo subsecretário Geral da Casa Civil Adilson Faria durante reunião com representantes da categoria. A medida reafirma o compromisso de Cláudio Castro com a Educação, valorizando os servidores da área e estudantes das escolas fluminenses.

Para isso, o governo encaminhará, nos próximos dias, mensagem à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). De acordo com a proposta, a correção será concedida a todas as carreiras de professores e paga a partir da folha salarial relativa ao mês de maio.

Além disso, o pagamento contemplará os servidores inativos do magistério.

“O pagamento do piso nacional demonstra, mais uma vez, o nosso compromisso com os professores da rede. Esse é o ano da Educação e não vamos medir esforços para proporcionar um ensino de qualidade para nossos estudantes”, declarou Cláudio Castro.

A secretária Roberta Barreto destacou que o governo tem trabalhado na valorização dos servidores da Educação. Somente na gestão de Claudio Castro, foi investido quase R$ 1 bilhão em benefícios de valorização do magistério (Abonos Fundeb, progressão de carreira, triênios, adicional de qualificação, cotas tecnológicas, auxílios alimentação e transporte).

Para a secretária Roberta Barreto, o pagamento do piso reafirma o empenho do governador Cláudio Castro com a educação pública.

“Essa conquista é fundamental para valorização do professor e na garantia do acesso e a permanência dos nossos jovens em sala de aula. Temos uma longa estrada pela frente, mas nesse momento o governador mostra que estamos no caminho certo, para fortalecer mais do que nunca o conhecimento que é o grande passaporte para a melhoria de vida”, afirmou Roberta Barreto.

Fotos: Divulgação/Ernesto Carriço