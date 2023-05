Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, na sexta-feira (dia 12), dois homens envolvidos em um homicídio qualificado ocorrido no mês de janeiro, no município de Três Rios. Eles foram capturados após monitoramento e levantamento de dados do Setor de Inteligência da unidade.

Segundo os agentes, eles — um empresário e seu funcionário — são apontados como sendo dois dos três responsáveis pela morte de um homem, que foi agredido com barras de ferro, pedaços de pau e pedras. O corpo da vítima foi jogado no Rio Paraíba do Sul, sendo encontrado dois dias depois do homicídio.

No decorrer das investigações, os policiais apreenderam o veículo que foi usado pelos três investigados para tentar atropelar a vítima e depois para fugir do local. O terceiro investigado, ainda não localizado, segue sendo procurado.