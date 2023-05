Um homem de 24 ano foi preso, no domingo (dia 14), no bairro Três Poços. ele estava dirigindo um automóvel com registro de roubo no dia 22 de março deste ano, no Jardim Amália.

A PM recebeu informações de que um carro possivelmente usado na prática de homicídios estava circulando em Três Poços e conseguiu abordar o veículo na Rua Monteiro, na Vila Rica.

Os agentes disseram que o condutor do carro estacionou e imediatamente fechou os vidros, que têm película escura. Ao ser abordado, ele não apresentou os documentos do carro. Os agentes ainda constataram que o chassi estava adulterado.

O jovem foi conduzido para a delegacia de Volta Redonda, onde foi autuado por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotivo.

Foto: PM