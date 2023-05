Balanço do IRPF: mais de 4 milhões de declarações já foram recebidas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo

A Receita Federal recebeu até as 17h desta terça (dia 30) 36.340.810 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023. No Rio de Janeiro já foram recebidas 3.328.168 e no Espírito Santo, 689.321, totalizando 4.017.489 declarações.

O prazo para entrega terminará às 23h59min59s, horário de Brasília, de amanhã, dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é de que sejam recebidas de 38,5 a 39,5 milhões de declarações até o final do prazo, sendo de 3,6 a 3,7 milhões no Rio de Janeiro e de 740 a 760 mil no Espírito Santo.

A RFB reforça o alerta para que o cidadão não perca a data final, pois é cobrada multa daqueles que são obrigados a entregar a declaração e não o fazem dentro do prazo. Essa multa corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, com limite de 20% do valor total do imposto de renda. O valor mínimo é de R$ 165,74.

Mais informações sobre a Declaração do Imposto de Renda 2023 estão disponíveis na página “Meu Imposto de Renda” no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda).

DESTINAÇÃO DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO

A campanha “Sou Cidadão Solidário” da RFB incentiva a destinação diretamente na declaração, o que nada mais é do que um sistema que permite a qualquer cidadão que declara Imposto de Renda pelo modelo completo enviar parte do imposto aos Fundos dos Direitos da Criação e do Adolescente (FDCA), dos Direitos da Pessoa Idosa (FDPI), atividades audiovisuais, na área de cultura, além de projetos desportivos e paradesportivos.

Quem participa desse projeto não pagará mais imposto, nem terá sua restituição diminuída. O valor destinado será somado à restituição, atualizado pela taxa Selic, ou o valor será abatido, no caso de imposto a pagar.

