A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, com profundo pesar, comunicou o falecimento do Seminarista Carlos Gleidson Godoy Silveira, de 25 anos, na última segunda-feira (dia 19), em Petrópolis. O velório ocorreu na terça-feira (dia 20), na Comunidade Bom Jesus, no Retiro, e o sepultamento acontece às 9h30 desta quarta-feira (dia 21), no Portal da Saudade.

Natural de Volta Redonda, da Paróquia São Sebastião, ingressou no Seminário com 16 anos. Concluiu os estudos de Filosofia em 2019 e, recentemente, no início de junho, completou também o curso de Teologia, na Universidade Católica de Petrópolis (UCP). Atualmente, desenvolvia seu estágio pastoral na Paróquia Santa Teresinha, em Santanésia, Piraí.

“Neste momento, profundamente marcado pela fé, o silêncio, a oração e a esperança no Deus da Vida, manifestamos, acima de tudo, nossas sinceras condolências e orações aos familiares e amigos próximos do Seminarista Carlos Gleidson Godoy”, divulgou a Igreja.