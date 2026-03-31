Barra Mansa decreta ponto facultativo nesta quinta-feira; serviços essenciais funcionarão em sistema de plantão

A Prefeitura de Barra Mansa decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na quinta-feira, 02 de abril, dia que marca o início do Tríduo Pascal – período mais importante da tradição cristã, celebrado entre a Quinta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Já na sexta-feira, dia 03, é celebrado o feriado nacional da Sexta-feira Santa.
Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança pública, Defesa Civil e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), funcionarão em sistema de plantão.
Confira, abaixo, os detalhes:
Unidades de Saúde
A UPA, o Hospital da Mulher e a Central de Ambulâncias funcionarão em esquema de plantão. As unidades básicas de saúde permanecerão fechadas.
Central de Ambulâncias: (24) 3512-0786
Samu: 192
Trânsito e Segurança
A Guarda Municipal, incluindo a Patrulha da Mulher, funcionará normalmente, sem alterações no atendimento.
Telefones: (24) 3028-9336 | (24) 3028-9369
Disque-Patrulha: (24) 99931-8829
Defesa Civil
A coordenadoria permanecerá de plantão durante todo o período.
WhatsApp: (24) 98121-3427
Emergências: 199
Saae
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto atuará todos os dias em regime de plantão.
Telefones: (24) 3512-4333 | 0800-115-9090
Hemonúcleo e Farmácia Municipal
As unidades estarão fechadas na quinta-feira (02) e na sexta-feira (03), com retorno do atendimento na segunda-feira, dia 06 de abril.
Restaurante do Povo Irmã Ruth
Localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro, o Restaurante do Povo funcionará normalmente na quinta-feira (02). Na sexta-feira (3), não haverá atendimento, com retorno das atividades na segunda-feira (06).
Fotos: Arquivo PMBM