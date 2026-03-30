Complexo Áurias é apresentado na ExpoRio Turismo e projeta investimento de R$ 1,18 bilhão em complexo turístico em Três Rios

O complexo turístico Áurias, que será implantado no município de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, foi apresentado oficialmente na quinta-feira (dia 26) durante a ExpoRio Turismo 2026, realizada no Lagoon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O empreendimento prevê investimento de R$ 1,18 bilhão e promete impactar diretamente o desenvolvimento econômico e turístico da região.

A apresentação marcou o primeiro anúncio público do projeto e reuniu autoridades, investidores e representantes dos setores de turismo e economia. O Áurias foi concebido como um destino integrado, com estrutura voltada para lazer, entretenimento, hospedagem e eventos.

O complexo contará com parque aquático, boulevard comercial e gastronômico, centro de eventos, experiências de aventura, hotelaria, área residencial e um núcleo de formação profissional voltado ao turismo e à hospitalidade.

História pessoal do investidor

Durante a apresentação, o investidor do empreendimento, Marcus Louro, destacou o caráter pessoal do projeto e a ligação afetiva com a área onde o complexo será construído.

“O Áurias não é apenas um projeto. É algo que nasce de uma história pessoal, de um lugar que sempre fez parte da minha vida. Poder transformar esse espaço em um destino que vai receber tantas pessoas e criar novas memórias é a realização de um sonho”, afirmou.

Estruturado pela consultoria Dsbrave, especializada em turismo e entretenimento, o projeto foi planejado para integrar diferentes frentes de negócio, com o objetivo de ampliar o tempo de permanência dos visitantes e gerar fluxo contínuo ao longo do ano.

Segundo o diretor de Gestão e Mercado da Dsbrave, Valmir Ferreira, o empreendimento foi pensado para atuar como vetor de desenvolvimento regional.

“Estamos falando de um projeto pensado para gerar desenvolvimento, criar oportunidades e movimentar a economia. O Áurias foi estruturado para se consolidar como um novo destino turístico, com capacidade de reposicionar a região no mapa do setor”, disse.

Liberação das obras

A cerimônia também evidenciou o alinhamento institucional em torno do projeto, com a presença de representantes dos governos federal e estadual, além das prefeituras de Três Rios e Juiz de Fora. Durante o evento, foi formalizada a entrega da licença ambiental e do alvará de construção, permitindo que o empreendimento avance para a fase de implantação.

O prefeito de Três Rios, Jonas Dico (PODE), afirmou que o município atuou diretamente para viabilizar a documentação necessária e reforçou a expectativa de impacto econômico positivo.

“Assumimos, enquanto município, um compromisso de auxiliar na documentação para a instalação do parque. Não só na construção, mas também na manutenção. Sabemos da importância do Áurias para nossa cidade e do potencial que tem de movimentar a economia com a geração de emprego, além de nos colocar no mapa do turismo regional”, declarou.

Governo do Estado destaca

potencial econômico

O secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, também participou da apresentação e destacou que o empreendimento está alinhado à estratégia de fortalecimento do setor turístico no estado.

“O Áurias representa exatamente o tipo de iniciativa que fortalece o turismo no Estado do Rio de Janeiro, ao unir investimento relevante, geração de empregos e a criação de um novo destino capaz de movimentar toda a cadeia produtiva do setor. A Secretaria de Turismo seguirá oferecendo todo o apoio necessário para que o projeto avance com solidez e contribua para posicionar o nosso estado, cada vez mais, como referência nacional em turismo e entretenimento”, afirmou.

Entre os equipamentos previstos no complexo está um centro de eventos com cerca de 2.500 metros quadrados, que contará com investimento estimado em R$ 6 milhões. O espaço será operado com base em modelo desenvolvido pela Dsbrave em parceria com a 2a1 Cenografia.

Durante o evento de apresentação, também foi assinado o contrato com a Warner Bros., que permitirá a realização de eventos licenciados da marca dentro do empreendimento. A presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), Carolina Negri, destacou o momento de crescimento do setor e a relevância do projeto.

“O setor de parques e atrações turísticas vive um momento de franca expansão no Brasil. Acredito muito no sucesso do Áurias Park, especialmente quando vejo profissionais competentes e empresas de grande porte assumindo o projeto. Quando pensamos em parques e atrações, vemos uma indústria que gera empregos, distribui renda e entrega espaços que proporcionam memórias e experiências”, afirmou.

Academia Áurias vai formar mão de obra para o setor

Outro eixo do projeto é a criação da Academia Áurias, iniciativa voltada à qualificação profissional, desenvolvida em parceria com o Senac RJ e entidades do setor turístico. O objetivo é formar mão de obra especializada para atuar nas áreas de turismo, hospitalidade e serviços.

De acordo com o diretor de inovação da Dsbrave, Silas Avila Jr., a proposta busca aproximar ensino e mercado de trabalho. “A qualificação profissional é um dos principais desafios do setor. A proposta é formar profissionais dentro do próprio ambiente de operação, conectando ensino, prática e mercado”, explicou.

Durante toda a apresentação, os convidados acompanharam vídeos e imagens da planta do empreendimento, destacando a integração do complexo com o lago e o entorno natural da área onde será construído.

Ao final do evento, Marcus Louro voltou a enfatizar o caráter simbólico do projeto e o impacto que espera gerar nas futuras gerações. “Estamos criando um projeto que conecta pessoas, experiências e oportunidades. Ver esse espaço ganhar um novo significado e se transformar em um lugar onde outras famílias também vão criar suas memórias é algo que me emociona profundamente”, concluiu.