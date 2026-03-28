Voltaço vence a Chapecoense no Raulino e lidera Copa Sul-Sudeste

O Volta Redonda venceu a Chapecoense por 1 a 0 na noite deste sábado, 28, em partida válida pela segunda rodada da Copa Sul-Sudeste. O único gol do confronto, realizado no Estádio Raulino de Oliveira, foi marcado por Fillipinho, garantindo ao “Esquadrão de Aço” a liderança isolada de seu grupo na competição organizada pela CBF.

O jogo foi marcado por um equilíbrio tático, com a Chapecoense encontrando dificuldades para furar o bloqueio defensivo dos donos da casa. Após uma estreia vitoriosa contra o Cianorte por 3 a 1, o Voltaço manteve o aproveitamento de 100% no torneio, consolidando-se como um dos favoritos nesta edição inaugural, que reúne clubes das regiões Sul e Sudeste.

Para a Chapecoense, o resultado negativo interrompeu o bom momento após a vitória na estreia contra o São Bernardo. O técnico do Verdão do Oeste agora busca a recuperação nas próximas rodadas para garantir a classificação à fase final, visando a vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027, prêmio destinado ao campeão da Copa Sul-Sudeste.

Com esse resultado, o Volta Redonda soma seis pontos em dois jogos e se prepara para os próximos desafios da temporada, incluindo o início do Campeonato Brasileiro. A torcida presente no estádio celebrou o desempenho consistente da equipe, que demonstrou eficiência ao converter uma das poucas chances claras de gol em uma partida bastante disputada no meio-campo.