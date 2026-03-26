Voltaço encara a Chapecoense pela Copa Sul-Sudeste no Raulino

O Volta Redonda FC volta a campo neste sábado (dia 28), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar a Chapecoense, pela sequência da Copa Sul-Sudeste.

Após conquistar a primeira vitória na competição, o Esquadrão de Aço busca mais um resultado positivo diante da sua torcida para seguir evoluindo no torneio.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis de forma online pelo site: www.oticket.com.br

📌 Valores

• Arquibancada: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

• Cadeiras: R$40 (inteira) / R$20 (meia)

📌 Pontos de venda antecipada (a partir de quarta-feira (25), às 9h)

• Loterias Meia-Meia (Aterrado)

• Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto)

• Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

📌 Bilheterias

No sábado (28), das 16h até o intervalo do primeiro tempo:

• Setor Azul: Volta Redonda

• Setor Laranja: Chapecoense

📌 Gratuidades (enquanto houver carga disponível)

• Retirada diretamente na roleta, no sábado (28), a partir das 17h, nos setores Azul (Volta Redonda) e Laranja (Chapecoense)