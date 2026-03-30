Idoso desaparecido é encontrado durante a madrugada em Volta Redonda após mobilização da Ordem Pública

Um homem de 61 anos, morador do bairro Padre Josimo, foi localizado na madrugada desta segunda-feira (dia 30) por agentes da Patrulha Comercial, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda. Ele estava desaparecido desde a noite de domingo (dia 29), quando saiu de casa por volta das 21h, após desavenças familiares.

A localização aconteceu às 3h20, durante patrulhamento de rotina no bairro Aterrado. Ao ser abordado pelos agentes, o homem informou que havia deixado a residência por estar estressado.

De acordo com familiares, o desaparecimento gerou grande preocupação, já que ele é diabético, hipertenso, possui baixa visão e realiza acompanhamento nefrológico. Diante da situação, parentes passaram a procurar pelo homem e também acionaram a Semop, confiando no sistema de monitoramento por câmeras da Ordem Pública para auxiliar na localização.

Após a identificação, os agentes fizeram contato com uma das filhas do homem e, pouco depois, um dos filhos compareceu ao local para buscá-lo em segurança.

Uma das filhas, que preferiu não se identificar, relatou que a comunicação com a secretaria foi decisiva para o desfecho positivo. “Graças a Deus resolveu bem rápido. Agradeço a ajuda da Semop, foi de extrema importância. Nós comunicamos à Semop, avisamos aos guardas que estavam na rua, que foram bem solícitos conosco e conseguiram resolver o quanto antes. Passamos por vários locais, até perto de onde ele estava, mas não o encontramos. Então, foi essencial a ajuda da Ordem Pública. Muito obrigada”, disse.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação integrada e da comunicação ágil com a população, por meio dos grupos de WhatsApp criados por ele e administrados pela Semop.

“A fiscalização constante e o uso dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública são ferramentas essenciais. Foi por meio deles que o alerta sobre o desaparecimento foi compartilhado, permitindo que nossas equipes estivessem atentas e conseguissem localizar o homem rapidamente durante o patrulhamento. Foi mais um final feliz da segurança pública de Volta Redonda, graças ao apoio irrestrito da sociedade”, ressaltou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.

