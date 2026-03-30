Limpa Rio avança em Barra Mansa e reforça ações de prevenção contra enchentes

A Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, segue avançando com as ações do programa Limpa Rio Manual no município. Os trabalhos tiveram início na última semana, na Vila Coringa, e continuam nesta segunda-feira (dia 30), no bairro Cotiara. A iniciativa tem como principal objetivo a remoção de resíduos e materiais que possam obstruir a calha dos córregos, contribuindo para o transbordamento em períodos de chuvas intensas.

Além da limpeza, as equipes também desenvolvem ações de educação ambiental, orientando a população sobre o descarte correto de resíduos domésticos, reforçando a importância da preservação dos recursos hídricos e da colaboração da comunidade.

Em Barra Mansa, o programa conta com três frentes de atuação: Limpa Rio Manual, Limpa Rio Máquinas e Limpa Rio Margens. Por meio dessas modalidades, outros bairros também estão sendo beneficiados, como o São Luiz, onde na última semana, o prefeito Luiz Furlani acompanhou o início das obras de revitalização de aproximadamente 100 metros da Rua Geraldo Onofrio Rezende, localizada às margens do Rio Barra Mansa.

O projeto contempla a recuperação ambiental da área e a criação de um espaço moderno e acolhedor para a população, com áreas de convivência, academia para a melhor idade, parque infantil e nova iluminação pública. A expectativa é de que as obras sejam concluídas em até 12 meses, garantindo mais segurança, lazer e qualidade de vida para os moradores do São Luiz. No local, também estão sendo realizados serviços de desassoreamento do rio, com apoio de maquinário especializado.

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Viana, destacou a relevância das ações para o município.

– Esses trabalhos são fundamentais para a prevenção de enchentes e para a preservação dos nossos recursos naturais. O Limpa Rio atua diretamente na melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo riscos e promovendo mais segurança, especialmente em períodos de chuva. Além disso, a conscientização ambiental é uma ferramenta essencial para que esses resultados sejam duradouros. Agradecemos ao Governo do Estado pela parceria e pelo apoio na viabilização dessas ações, que têm feito a diferença em nossa cidade – destacou Rodrigo Viana.

O secretário também lembrou que hoje, 30 de março, celebramos o Dia Internacional do Lixo Zero. A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas), reforçando a importância da redução de resíduos, do consumo consciente e da economia circular. “A data incentiva práticas como reciclar, reutilizar, encaminhar para cooperativas e compostar, ajudando a proteger o meio ambiente e a reduzir a geração de resíduos”, concluiu Rodrigo Viana.

FOTOS: Gabriel Borges