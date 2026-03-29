Detonações na Serra das Araras têm programação alterada durante feriado

A concessionária RioSP, do grupo Motiva, informou a alteração na programação das detonações de rochas na Serra das Araras em função do feriado de Sexta-Feira Santa. As intervenções fazem parte das obras de construção das novas pistas de subida e descida da rodovia.

De acordo com a empresa, as detonações ocorrerão excepcionalmente na segunda-feira (dia 30), terça-feira (dia 31) e quarta-feira (dia 1º), sempre no período das 13h às 15h.

Após esse período, os serviços serão interrompidos a partir das 16h de quinta-feira (dia 2), com retomada prevista apenas no domingo (dia 5), às 22h.

Durante as operações, permanece o fechamento da pista Sul, no sentido São Paulo, na altura do km 225. O tráfego no sentido Rio de Janeiro segue sem alterações.

A concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada no trecho e os limites de velocidade durante o período das intervenções.