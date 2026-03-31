CSN abre primeira turma de capacitação feminina em 2026

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu inscrições para a primeira turma de 2026 do programa Capacitar Mulheres, iniciativa voltada à qualificação profissional feminina com contratação em regime CLT desde o primeiro dia de formação. As interessadas podem se inscrever até o dia 9 de abril, pelo site www.csn.com.br/oportunidades. O projeto combina ensino teórico e prática em ambiente industrial, com o objetivo de ampliar a participação de mulheres em áreas operacionais e de manutenção da siderurgia.



As participantes selecionadas ingressam no programa com remuneração compatível com o mercado e acesso aos benefícios da empresa, como 70% do salário durante as férias, cartão alimentação no valor de R$ 1.090,00, auxílio creche de R$ 738,00, plano de saúde, kit escolar, entre outros. A formação ocorre em modelo presencial, de segunda a sexta-feira, com jornada de oito horas diárias.

A etapa teórica tem duração de até dois meses e é complementada por atividades práticas dentro das operações da companhia, podendo totalizar até seis meses de capacitação, conforme as demandas internas.

A experiência prática será realizada nas unidades da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ), e na CSN Porto Real (RJ), proporcionando vivência direta nos processos produtivos e nas rotinas industriais.

Nesta edição, o programa contempla quatro trilhas de formação: Operação Siderúrgica, Operação de Ponte Rolante, Manutenção Mecânica e Manutenção Elétrica. As capacitações foram estruturadas para desenvolver competências técnicas e comportamentais, com ênfase em segurança, qualidade e eficiência operacional.

Na área de Operação Siderúrgica, as participantes aprenderão a atuar nos processos de produção, monitorando equipamentos e abastecendo linhas dentro dos padrões técnicos exigidos pela indústria. Já na Operação de Ponte Rolante, o foco está na movimentação de cargas, inspeção de equipamentos e cumprimento rigoroso das normas de segurança.

As formações em Manutenção Mecânica e Manutenção Elétrica são voltadas à atuação em manutenção industrial, com foco na identificação de falhas, execução de reparos e aplicação de procedimentos técnicos alinhados às normas de segurança, saúde e preservação ambiental.



O programa é exclusivo para mulheres com e sem deficiência a partir de 23 anos, residentes em municípios do Sul Fluminense, como Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Porto Real, Quatis, Itatiaia, Piraí, Arrozal e Floriano. É exigido ensino médio completo ou em curso.



Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias, e a ausência em qualquer fase será considerada desistência.



A iniciativa integra a estratégia da companhia de formação de mão de obra e promoção da diversidade, criando oportunidades concretas de inserção e crescimento profissional em setores historicamente masculinos da indústria.



A CSN alcançou, em 2025, um marco relevante em sua trajetória ao dobrar a representatividade feminina em seu quadro de empregados. O percentual passou de 14%, registrado em 2020, para 28%, cumprindo integralmente a meta pública estabelecida pela Companhia. A empresa também é a maior empregadora do Sul Fluminense, contribuindo para o desenvolvimento industrial, a geração de empregos e renda.