Comércio de Volta Redonda aposta na continuidade da gestão sindical e na chegada do Sesc RJ

Os desafios e as oportunidades do comércio em Volta Redonda, as perspectivas para o novo mandato no Sicomércio-VR e o impacto de projetos estruturantes para o desenvolvimento da região estiveram no centro da análise do empresário Jerônimo Pereira dos Santos. Presidente da entidade, ele foi o convidado de mais um episódio do videocast O Rio Pod+, produzido pela Fecomércio RJ.

Jerônimo retorna à Presidência do sindicato para o mandato iniciado em 2026, com término previsto para 2030, após dois mandatos anteriores e um período recente como vice-presidente. Ele afirma que o novo ciclo será marcado pela continuidade das iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pela entidade. Segundo o dirigente, a integração entre diferentes gestões contribui para fortalecer o trabalho institucional e ampliar os serviços oferecidos aos associados.

Ao analisar o cenário econômico, o presidente do Sicomércio-VR destacou que o momento exige atenção por parte dos empresários. Ainda assim, Volta Redonda apresenta características que ajudam a sustentar o dinamismo do comércio local. A cidade tem forte ligação com a atividade industrial da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e recebe diariamente consumidores de municípios vizinhos, formando uma população flutuante que amplia o potencial de consumo na região.

Jerônimo Pereira dos Santos também comentou sobre a presença de grandes redes varejistas no município. Segundo ele, boa parte dessas marcas se concentra nos shopping centers da cidade, enquanto o comércio de bairro permanece fortalecido. Com bairros bem estruturados e oferta diversificada de serviços, muitos moradores priorizam realizar compras perto de casa, o que contribui para manter a vitalidade das lojas locais.

Ele anunciou a chegada de uma unidade do Sesc RJ ao município. O projeto, considerado um antigo pleito da região, prevê a construção de um complexo com cerca de cinco mil metros quadrados. A previsão é que as obras tenham início ainda esse ano e sejam concluídas em 2027, com integração a um parque aquático municipal. A expectativa é que o novo equipamento fortaleça a oferta de serviços para trabalhadores do comércio.

Assista ao episódio completo em https://www.youtube.com/watch?v=8DNVp15gYew

Sobre a Fecomércio RJ

Reúne 59 sindicatos patronais, líderes empresariais, especialistas e consultores com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos negócios no setor do comércio de bens, serviços e turismo no estado do Rio de Janeiro. Desenvolve soluções, pesquisas e disponibiliza conteúdo sobre questões que impactam a vida do empreendedor e colaboram nas decisões dos gestores públicos. Representa mais de 392 mil estabelecimentos, que respondem por aproximadamente 2/3 da atividade econômica do estado e 68% dos estabelecimentos, gerando mais de 1,8 milhão de empregos formais, que equivalem a 61% dos postos de trabalho no estado. Através do Serviço Social do Comércio (Sesc RJ) atua em assistência social, cultura, educação, lazer e saúde aos comerciários e população carente, enquanto o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac RJ) promove educação profissional voltada para o setor.

A Fecomércio RJ e o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) são signatários do Pacto Global da ONU. Ao terem suas adesões oficializadas pelo organismo internacional, as duas Casas se comprometem com os dez princípios universais derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, se alinhando aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que integram a Agenda 2030.