Lucas Rocha é o novo reforço do Voltaço

O Volta Redonda FC informa oficialmente a contratação do zagueiro Lucas Rocha para a sequência da temporada. Lucas da Silva Rocha, de 30 anos, é natural de Ilha das Flores (SE) e atua como defensor central. O jogador acumula passagens por clubes como o Muangthong United (Tailândia), Red Bull Bragantino, Boavista, Vasco da Gama e Atlético Goianiense ao longo da carreira, além de experiências no futebol internacional.

O defensor falou sobre a nova fase: “Estou muito feliz por estar aqui. Será um prazer defender o Volta Redonda. Já deu para perceber que o grupo é muito unido, mesmo com pouco tempo de convivência. Espero que possamos alcançar os objetivos do clube. Sabemos que é uma competição difícil, com equipes qualificadas, mas temos um time bem preparado e acredito que vamos conquistar resultados importantes ao longo da temporada.”

Foto: Divulgação/MuangThong Utd