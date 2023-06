Uma colisão envolvendo dois veículos deixou uma vítima fatal no início da tarde desta sexta-feira (dia 30), na BR-393, em Barra Mansa. O acidente ocorreu no sentido crescente da via, na altura do quilômetro 292,9, próximo ao bairro Nove de Abril. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego foi obstruído no trecho.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. A identidade da vítima também não foi divulgada até o momento. Equipes de resgate foram acionadas para o local, e estão atuando no auxílio aos envolvidos e na liberação da via.