O mais tradicional evento Off-Road do Estado do Rio de Janeiro já tem data marcada. Nos dias 4 e 5 de agosto, o Jeep Clube de Volta Redonda realiza a XXXI Trilha da Meia-Noite, no Shopping Park Sul.

Por dois dias, quem for ao evento poderá participar da exposição de jipes, demonstrações e distribuição de brindes, além de uma programação gastronômica preparada por comerciantes locais, com entrada franca.

Organizadores da Trilha da Meia Noite garantem que o evento será um prato cheio para os amantes dos esportes de aventura. O objetivo é despertar a curiosidade de quem passar por lá e, principalmente, aquecer o comércio local. Para isso, a programação prevê a exposição dos veículos, o que promove a troca de experiências e também a confraternização entre os participantes.

A largada será no estacionamento do Shopping Park Sul e, este ano, a Trilha da Meia Noite terá foco exclusivo nas provas de off-road 4×4.

O primeiro dia de evento ficará por conta da confraternização entre os participantes das provas, familiares e amigos. Já no dia 5 de agosto, sábado, as atividades terão início a partir de 9h com Praça da Alimentação, recepção dos participantes, adesivação dos veículos e sorteios de brindes. A largada será às 18h, dividida em duas modalidades: Pró e Turismo.

A exemplo de anos anteriores, a tradicional Trilha da Meia Noite, promete aquecer a economia local, atrair turistas de diversas cidades da região para acompanharem de perto a aventura dos jipeiros, onde as provas são pura adrenalina.

TRADIÇÃO

O Jeep Clube de Volta Redonda realiza a Trilha da Meia-Noite há 30 anos e se consolida como o e mais tradicional eventos Off-Road do Estado do Rio de Janeiro. O JCCR é entidade é sem fins lucrativos, fundada em 1982, com objetivo de integrar e promover o companheirismo entre os amantes do off-road, preservar o meio ambiente e desenvolver trabalhos sociais com atividades filantrópicas em parceria com entidades assistenciais.

Inscrições para a XXXI Trilha da Meia Noite podem ser feitas pelo link https://forms.gle/Ze3GZ1nEvNzXvPHM9