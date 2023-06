A Superintendência Regional do Rio de Janeiro (SRSE III) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início, nesta quarta-feira (dia 28), à recepção dos novos servidores aprovados em concurso público. Serão empossados os 189 nomeados que atuarão nas Centrais de Análise de Benefícios, visando reduzir o tempo de espera pela concessão de serviços. As cerimônias de posse acontecem nas seis Gerências do estado do Rio.

Dos 189 novos servidores, 40 serão lotados na Gerência-Executiva (GEX) Duque de Caxias e 36 na GEX Rio de Janeiro. Na GEX Volta Redonda serão recebidos 33; na GEX Petrópolis, 28; na GEX Niterói, 27 e na GEX Campos dos Goytacazes, 25.

Os novos servidores representam um momento de reestruturação da equipe da Superintendência do Rio de Janeiro.

“A chegada dos novos servidores é muito importante para nós. Nos últimos anos, tivemos uma perda muito grande, em torno de 40%, dos servidores. As novas nomeações são importantes para reestruturarmos a equipe, uma vez que o Rio de Janeiro vinha sofrendo com a falta de pessoal. Com os novos servidores, vamos sentir uma grande diferença na nossa linha de trabalho e na produtividade, e, assim, poderemos entregar um melhor serviço ao cidadão. Estamos todos ansiosos para que eles entrem em exercício para colocarmos em prática o sonho de ter mais servidores analisando e, assim, uma fila menor.”, comentou o gerente-executivo substituto da GEX Rio de Janeiro, Antônio Negrão.

O Superintendente substituto Marcos Fernandes desejou às boas-vindas aos profissionais que chegam para colaborar no estado do Rio.

“Hoje o Rio de Janeiro vive um momento de alegria com a chegada de quase 200 servidores. Há mais de 20 anos nós não recebíamos essa quantidade de novos profissionais. Eles já estão treinados e capacitados, mas agora estamos realizando um trabalho de ambientação para que, até o dia 15 de julho, eles já possam contribuir para o aumento da produção e análise de requerimentos em cada gerência-executiva do RJ. Temos a meta de levar essa fila ao patamar de 45 dias até o final de novembro e essa colaboração será fundamental para isso. Desejamos as boas-vindas aos novos servidores e estamos ansiosos para que, trabalhando juntos, as coisas aconteçam no Rio.”, concluiu Fernandes.