Policiais Federais da delegacia de Volta Redonda participaram na terça-feira (dia 27) de uma ação diferente dos procedimentos habituais. Eles se deslocaram até a Casa da Criança e do Adolescente, na Vila Santa Cecília, onde realizaram a doação de 20 cestas básicas.

A coordenadora geral da instituição, Francinele Ribeiro, afirmou que a contribuição chegou em boa hora, pois a entidade passa por dificuldades para alimentar cerca de 200 crianças e adolescentes com café da manhã, almoço, lanche e jantar.

O chefe da delegacia de Volta Redonda, delegado Paulo Simão da Rocha, ressaltou que a PF entende que o combate ao uso de drogas não envolve apenas a repressão às drogas por meio do processo penal, ou seja, com aplicação da lei penal nos casos concretos. “O objetivo é também ajudar na prevenção e na conscientização sobre o uso de drogas ilícitas, visando, principalmente, ao cuidado com as crianças e adolescentes”, disse.

Foto: divulgação