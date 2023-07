O mundo do futebol recebeu uma notícia impactante nesta terça-feira (dia 4). O zagueiro Dedé, de 35 anos, conhecido por sua trajetória no Vasco e no Cruzeiro, e mais recentemente pelo Athletico Paranaense, anunciou oficialmente sua aposentadoria nas redes sociais.

Em um comunicado emocionante, Dedé expressou sua gratidão a todos que acompanharam sua carreira e compartilharam momentos de alegria, conquistas e superações. O jogador revelou que amadureceu a ideia de encerrar sua trajetória no futebol ao longo de vários meses e sente-se tranquilo e consciente dessa decisão.

Durante sua carreira, Dedé acumulou uma série de títulos, premiações individuais e reconhecimento no mundo do futebol. Na publicação, o atleta agredeceu a Deus, à Nossa Senhora Aparecida, à sua família que o acompanhou desde o início e aos amigos, colegas de equipe e profissionais do futebol que foram parte fundamental de sua jornada. Ele também agradeceu aos jornalistas e profissionais da imprensa, reconhecendo o apoio recebido mesmo nos momentos mais difíceis.

A aposentadoria de Dedé marca o fim de uma era no futebol brasileiro. Sua presença em campo sempre foi marcada pela garra, técnica e liderança, deixando uma marca indelével por onde passou.

“Os clubes não posso deixar de citar. O Volta Redonda que me deu a primeira oportunidade, o Vasco que me abriu as portas e a torcida maravilhosa que transformou em mito. Como amo esta torcida. Mito que, quem convive comigo sabe, nunca me considerei. O Cruzeiro. Ah, meu Cruzeiro querido! Ali, foram páginas heroicas imortais. Quanta felicidade, quantos títulos importantes e muitas lesões também. Tentei muito superar, mas só eu sei o quanto foi difícil. Sucessivas cirurgias que acabaram interferindo no rendimento de alto nível”, enumerou Dedé, sem deixar de citar os clubes por onde passou de forma discreta. “Me deram oportunidades no final da carreira, como a Ponte e o Athletico. E, claro, ter tido a honra de defender a Seleção Brasileira. Acredito, sim, que acabei ficando de fora de duas Copas, pelas lesões, mas Deus sabe de tudo. Não era para ser”.

O agora ex-jogador planeja curtir seus filhos, família e o futevolei. “O futebol, sem peso; os amigos, sem pressa. Fui um profissional pé no chão. O dinheiro jamais me subiu a cabeça. Por isso, encerro a carreira com minha vida planejada, tranquila como deve ser, e resolvida. De novo, obrigado a todos, por tudo. Obrigado a tudo, por todos. Obrigado, futebol!”.

Agora, Dedé inicia um novo capítulo em sua vida, levando consigo as memórias e experiências que o futebol proporcionou. Fãs e colegas de profissão já manifestaram seus agradecimentos no post e desejaram sucesso em seus próximos empreendimentos fora dos gramados.

Foto: Divulgação