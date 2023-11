A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) está orientando a população sobre o que fazer em caso de problemas ocasionados por interrupção da energia elétrica por mais de 24 horas. De acordo com o órgão, os consumidores poderão abrir reclamação junto à empresa fornecedora de energia e à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

“Se alguém tiver prejuízo com equipamentos como geladeiras e televisores, entre outros, a orientação inicial é procurar a empresa para relatar o problema e fazer o registro da reclamação. Em seguida, ou caso a pessoa não tenha uma solução por parte da empresa, procure o Procon. Traga a nota fiscal e orçamento do conserto. Se a perda for de alimentos, por exemplo, trazer as notas do supermercado e fotos, se possível”, explicou o subcoordenador do Procon-VR, Júlio César Alves.

Após o registro junto ao Procon-VR, o órgão tenta mediar uma solução administrativa junto à concessionária de energia. Caso a solução não seja alcançada, há um encaminhamento para ação judicial de reparação dos danos.

O Procon em Volta Redonda fica na Rua Leopoldo Marçal, Nº 117, no bairro Aterrado. O atendimento é realizado das 9h às 16h. O telefone de contato é (24) 3339-9205.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.