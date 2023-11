O Grupo AAPVR (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda) vem promovendo uma série de workshops para ajudar o público idoso a enfrentar desafios específicos dessa fase da vida, capacitando os participantes a acessarem seus direitos de maneira eficaz. Na última semana, a entidade realizou mais um encontro que, desta vez, teve como objetivo compartilhar dicas para prevenir a ocorrência de crimes financeiros no ambiente virtual.

O palestrante desta edição foi o delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado. O evento ocorreu no auditório do CISA (Centro Integrado de Saúde e Assistência), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, e aconteceu nos formatos presencial e com transmissão ao vivo.

“Os estelionatários aproveitam-se da ingenuidade, confiança e, por vezes, da falta de conhecimento digital dos idosos para obter informações sigilosas. Nosso objetivo é fornecer orientações para fortalecer a resistência contra essas ameaças”, ressaltou o delegado.

Em um cenário em que 35% das pessoas acima de 60 anos já foram vítimas de golpes financeiros, a iniciativa buscou capacitar os idosos a se protegerem no universo virtual, oferecendo conhecimento prático para que possam ampliar a própria segurança e evitar situações prejudiciais.

“Caso algum idoso seja vítima de crime, o delegado afirmou que a indicação é denunciar o fato e registrar a ocorrência em uma delegacia policial. É essencial que os idosos estejam cientes dos riscos associados à sua presença online e busquem orientação. Conscientização, educação e a adoção de boas práticas podem ajudar a protegê-los de maneira mais efetiva. Os idosos devem se manter atualizados sobre os tipos de golpes mais comuns na internet e no telefone. A educação é a chave para a prevenção”, concluiu Furtado.