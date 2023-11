Nesta terça-feira (dia 21), às 21h30min, a Rádio Mix FM transmite Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A narração será de Carlos Estavam, o “Tatu”, comentários de Richard Nunes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.

Com apenas sete pontos, a Seleção Brasileira ocupa o quinto lugar das Eliminatórias. A equipe de Fernando Diniz não ganha há três rodadas, tendo empatado com a Venezuela e sido derrotada por Uruguai e Colômbia. O técnico, no entanto, destaca a preparação para o clássico Sul-Americano, que acontece no Maracanã.

“Espero um grande jogo. É uma equipe de qualidade, tem um dos maiores jogadores da história. A gente se preparou muito para o jogo e espera fazer uma grande partida. Que a torcida consiga jogar junto com o time”, diz o técnico, que contou que a equipe tem trabalhado de forma árdua para trilhar no caminho dos bons resultados.

Para sintonizar essa jornada esportiva pela Rádio Mix FM, basta acessar o Facebook de Freitas Ladeira ou o link https://www.radio-ao-vivo.com/radio-mix-fm-vr. Envie sua opinião e mensagens pelo WhatsApp no número (24) 99915-8416.

Foto: Joilson Marconne / CBF