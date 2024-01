Enquanto as autoridades sanitárias alertam para um cenário epidêmico de dengue que se desenha como o pior já registrado nos próximos meses, a cidade de Volta Redonda parece não estar dando a devida atenção à prevenção da doença. Em 2023, o Brasil ultrapassou a marca de mil mortos pela dengue pela segunda vez e registrou 1,6 milhão de casos, e, segundo estimativa o Ministério da Saúde, o número pode chegar a 5 milhões, em 2024. Até o momento, segundo painel epidemiológico do governo do estado, Volta Redonda registrou 97 casos.

O retorno tardio do carro fumacê às ruas evidencia a falta de ações preventivas em diversos bairros, deixando os moradores preocupados com o aumento da incidência da doença. Bairros como Barreira Cravo, Sam Remo e Jardim Veneza enfrentam problemas como mato alto e água parada, como é o caso da Rua Artur Luiz Correia.

A situação da Praça Emilio Acciarito é emblemática, refletindo a negligência do poder público. Um morador do Barreira Cravo, que não quis se identificar, destacou a situação crítica da praça, mencionando que “fizeram uma revitalização do local em setembro do ano passado, e agora o estado é esse que se pode ver aí, com muito mato alto”.

Na inauguração do espaço, a promessa era de que as melhorias possibilitariam que crianças aproveitassem o local, com a instalação de uma pista de skate, e que adultos se encontrassem para conversar. No entanto, a realidade hoje é de completo abandono por parte das autoridades locais.