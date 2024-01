Há muito tempo, a relação entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o Volta Redonda despertava questionamentos por parte dos torcedores. No entanto, após anos de distanciamento, o grupo liderado por Benjamin Steinbruch decidiu apoiar o clube que compartilha sua história com a principal fábrica, a Usina Presidente Vargas. O tão esperado anúncio ocorreu na quarta-feira (dia 17), durante um evento no Hotel Bela Vista.

Nessa ocasião marcante, a diretoria do Voltaço revelou uma parceria estratégica que promete catalisar o projeto ‘Formando Atletas e Cidadãos’. A CSN Cimentos, por meio de recursos da Lei de Incentivo Fiscal, torna-se a nova patrocinadora das equipes de base do clube. Inicialmente, 25 jovens atletas da categoria sub-20 serão os pioneiros a se beneficiar desse investimento.

Com um aporte anual de R$ 250 mil, destinado exclusivamente a ações que visam o bem-estar dos atletas, como alimentação, transporte, moradia e educação, essa colaboração representa não apenas um suporte financeiro vital para o clube, mas também um compromisso com o desenvolvimento integral dos jovens esportistas. O presidente do Voltaço, Flávio Horta, expressou sua satisfação com a parceria, enfatizando a importância de contar com o apoio de uma empresa de grande porte como a CSN Cimentos na formação da equipe de base.

“Já há algum tempo sonhávamos em ter a CSN apoiando o nosso projeto, trabalhamos e conseguimos o apoio da empresa novamente através da CSN Cimentos. Somos um dos 28 clubes do país que têm o certificado de clube formador da CBF e é uma felicidade ter uma empresa de grande porte apoiando a nossa equipe de base”, revelou Horta.

O vice-presidente do clube, Flávio Horta Jr, detalhou como essa colaboração será implementada, destacando que os objetivos vão além do esporte, abrangendo a inclusão social e a educação dos atletas. O projeto, que contempla entre 80 e 90 atletas, tem um custo total de R$ 1 milhão, sendo que a CSN Cimentos já contribuiu com um aporte parcial viabilizando o início das atividades com a categoria sub-20. Horta Jr ressaltou a preocupação com o lado social, educacional e de inclusão do Volta Redonda, enfatizando metas como a exigência de pelo menos 90% de frequência escolar e bom desempenho acadêmico.

O presidente da CSN Cimentos, Joelcio Constantino, expressou otimismo quanto ao sucesso do projeto e compartilhou o desejo de que ele cresça em sintonia com o desenvolvimento da empresa. “Esta parceria com o Volta Redonda Futebol Clube se inicia onde a nossa empresa nasceu em 2009. A CSN Cimentos é uma empresa nova do Grupo CSN e está em expansão. A expectativa é que o projeto consiga atender cada vez mais atletas do Voltaço, que podem ser profissionais de futebol no futuro ou seguir suas vidas em outras profissões. Queremos que este projeto cresça no mesmo ritmo que a nossa empresa está crescendo, trazendo reconhecimento tanto para o clube quanto para a cidade de Volta Redonda”, afirmou Constantino.

Voltaço tem novo

patrocinador máster

O Volta Redonda tem um novo patrocinador máster. Trata-se do site Betspeed, que vai estampar a sua marca na parte frontal do uniforme do time. A primeira aparição do novo patrocinador na camisa do Voltaço aconteceu na quinta-feira (dia 18), na partida contra o Fluminense, às 21h30, no Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca. Os valores do acordo não foram informados.

O presidente Flávio Horta comentou sobre a parceria. “É um imenso prazer estamparmos em nossos uniformes essa grande marca. A Betspeed vem se expandindo cada dia mais no cenário nacional e tem a mesma mentalidade do Volta Redonda, que é buscar metas cada vez maiores. Com toda certeza será uma parceria de grande valia para ambas as partes”, disse. Além do Campeonato Carioca, a Betspeed estará ao lado do Voltaço na Copa do Brasil, Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio.

Foto: divulgação