A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER), promove no sábado (dia 27) mais uma campanha de adoção responsável de animais. A ação, realizada em parceria com o CIRAC (Centro Integrado de Recolhimento) , será realizada na Praça Luiz Gonzaga, Centro, a partir das 09 horas, durante a Feira dos Artesãos deste mês com “esquenta” para o Carnaval da Família 2024.

Aproximadamente 10 animais entre cães e gatos resgatados das ruas estarão disponíveis para adoção e os interessados em levar para casa o companheiro de quatro patas devem portar o documento de identidade, CPF, um comprovante de residência e ser maior de 18 anos.

O diretor de Departamento da SEMADER, Wilton Soares destaca que a adoção é um ato de amor que implica também numa mudança de mentalidade. “O objetivo é proporcionar a esses animais um ambiente saudável, cercado de muito amor e carinho. É uma alegria imensa realizar este trabalho e conseguir dar um novo lar para os bichinhos”, disse.