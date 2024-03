Enquanto os postes continuam apagados, as ruas permanecem esburacadas, as filas das unidades de saúde superlotadas e os servidores públicos clamam por melhores condições, o governo municipal de Volta Redonda, liderado pelo prefeito Neto (PP), parece ter outras prioridades. No último dia 13, um contrato no valor de R$ 888 mil foi assinado com uma empresa especializada em serviços de jardinagem.

O contrato, identificado com o número 106/2024, foi formalizado pelo secretário municipal do Gabinete de Estratégia Governamental, Carlos Macedo. Ele estabelece que a empresa forneça serviços de assessoramento, diagnóstico, desenvolvimento e elaboração de projetos paisagísticos. Além disso, será responsável pela execução dos projetos, fornecimento de mão de obra e materiais necessários para criar jardins em áreas designadas pelo município, com cobrança por metro quadrado. As atividades de paisagismo estão programadas para ocorrer de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h40min, exceto em feriados, e o contrato terá vigência inicial de 12 meses.

Revolta

A decisão do governo Neto de investir quase R$ 1 milhão em serviços de jardinagem tem gerado indignação entre os cidadãos de Volta Redonda. Muitos questionam a prioridade dada à estética da cidade em detrimento de questões mais urgentes, como a infraestrutura precária, saúde com graves problemas e as demandas dos servidores públicos.

“O que deveria ser prioridade, como melhoria no asfalto e nas áreas da saúde e educação, são deixadas de lado pelo prefeito Neto há muito tempo”, observou Antônio Carlos Fonseca, morador do bairro São Luiz. “Em alguns momentos, a impressão que fica é que a prefeitura de Volta Redonda vive em um mundo à parte da realidade atual da cidade”, analisou Eunice Viana, que reside no Conforto. “Será que o prefeito não percebe que estamos vivendo uma epidemia de dengue, com filas de horas nos postos de saúde?”, questionou Renato Costa, da Sessenta.

Antes mesmo da entrada em vigor do contrato com a empresa Complexo Paisagístico, alguns pontos da cidade de Volta Redonda já estão recebendo novos adereços. A Vila Santa Cecília, por exemplo, viu a colocação de vasos imensos de plantas ao longo das calçadas, enquanto diversos trevos de acesso à cidade foram adornados, apresentando plantinhas e flores.