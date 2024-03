​Estudantes do pré-vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política (MEP) deram um passo significativo em direção à participação popular em Volta Redonda ao apresentarem os resultados de uma sondagem popular à Câmara Municipal. A reunião, que ocorreu na última quarta-feira (dia 20), foi conduzida pelo vereador Edson Quinto (PL), presidente da Casa, e contou com a presença de João Felipe, voluntário e ex-estudante do pré-vestibular, que entregou o relatório da pesquisa conduzida entre os dias 11 e 16 de março na cidade.

​João Felipe enfatizou a importância do relatório e solicitou ao presidente da Câmara que encaminhasse ao Plenário os indicadores da pesquisa, com foco no desenvolvimento da cidade. Esta solicitação foi fundamentada na Emenda Constitucional nº 111/2021, que permite a inclusão de uma consulta popular simultânea às eleições, visando impactar o interesse social ou político do município.

Durante a apresentação dos resultados, os estudantes destacaram diversas preocupações e questões-chave para o desenvolvimento de Volta Redonda. Mateus Mattos, estudante do MEP e do IFRJ, ressaltou a urgência de mudanças para garantir a saúde ambiental da cidade, especialmente em meio à atual crise climática global. Pedro Nascimento abordou questões urbanísticas, destacando a necessidade de revisão e trabalho nas áreas arquitetônicas e urbanísticas para favorecer a função social e a mobilidade urbana. Outros estudantes também expressaram preocupações com a poluição do ar e das águas, mobilidade urbana e saúde.

Denise Ramos, estudante do Pré-Vestibular Cidadão, expressou sua admiração pela preocupação dos jovens com a cidade, ressaltando a importância do engajamento cívico. “É muito importante e animador ver nesses jovens a preocupação com a cidade, por isso estou aqui acompanhando, como estudante e cidadã”, destacou Denise.

Em resposta aos apelos dos estudantes, o vereador Edson Quinto se comprometeu a tentar mediar uma conversa com representantes da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) sobre investimentos na proteção ambiental, além de encaminhar a proposta de consulta popular nas eleições para discussão no plenário.

​“A participação ativa da juventude na construção de uma democracia participativa na cidade é crucial. Estamos comprometidos em levar adiante as preocupações e propostas apresentadas por esses jovens engajados”, afirmou Quinto.

Proposta

​A proposta de consulta popular nas eleições, se aprovada, deve ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até 90 dias antes do pleito, conforme estipulado pela Emenda Constitucional 111/2021. O Movimento Ética na Política apresentou indicadores importantes para um novo modelo de desenvolvimento da cidade, visando contemplar diversas dimensões sociais, ambientais, políticas, culturais e éticas, buscando assim o equilíbrio socialmente viável.

Zezinho, representante do MEP, ressaltou a importância desse momento para a história de Volta Redonda, enfatizando a participação ativa da juventude na construção de uma democracia participativa na cidade. Ele também informou sobre uma reunião do MEP com dirigentes da Justiça Eleitoral em Volta Redonda, demonstrando uma expectativa positiva de que essas iniciativas possam impactar o futuro da cidade, promovendo um ambiente mais inclusivo e sustentável para todos os seus cidadãos.