Homem é preso com pistola e munições em Angra dos Reis

Um homem de 53 anos foi preso na noite de sábado (dia 13), no bairro Zungu, em Angra dos Reis, após ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros e munições. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar durante uma ação de patrulhamento na região.

Segundo a PM, a equipe do Setor Charlie recebeu uma informação de que um homem, que estaria nas proximidades de uma lanchonete, consumindo bebida alcoólica, portava uma arma de fogo. Com as características repassadas, os policiais seguiram até o local e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, os agentes encontraram na cintura do homem uma pistola Taurus TS9 calibre 9 milímetros, além de um carregador e 12 munições intactas.

O suspeito foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com base no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003). Ele permaneceu preso, podendo ser liberado mediante pagamento de fiança estipulada pela autoridade policial.

A ação foi registrada pelas câmeras corporais utilizadas pelos policiais militares.

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