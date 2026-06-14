Suspeitos de furto em clínica no Centro de Barra Mansa são presos

Uma ação integrada entre as equipes operacionais e o sistema de videomonitoramento da Guarda Municipal de Barra Mansa resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de furtar um botijão de gás de uma clínica localizada na Rua Pinto Ribeiro, no Centro, na madrugada deste domingo (14).

Os suspeitos chegaram a ser abordados durante patrulhamento de rotina realizado pela guarnição, enquanto transportavam o objeto em via pública. Na ocasião, os homens afirmaram ser proprietários do botijão e, como não havia elementos suficientes que comprovassem a origem ilícita do material naquele momento, acabaram sendo liberados.

Pouco tempo depois, a equipe do Centro Integrado de Operações e Monitoramento recebeu a informação sobre o furto no estabelecimento. A partir da análise das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar a dinâmica da ação criminosa e constatar que as características dos autores coincidiam com as dos indivíduos abordados anteriormente pelos agentes.

Com as informações repassadas pelo setor de monitoramento, as equipes iniciaram diligências e localizaram os suspeitos no bairro Ano Bom. Eles foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados pelo crime de furto. Após a apreciação da autoridade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante, e ambos permanecem à disposição da Justiça.

Para o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, o resultado da ocorrência evidencia a importância da integração entre tecnologia e atuação operacional na segurança pública.

“Mais uma vez, o sistema de videomonitoramento foi fundamental para a elucidação de um crime e para a rápida resposta das nossas equipes. A partir das imagens captadas pelas câmeras, foi possível identificar a ação dos suspeitos, cruzar as informações e direcionar as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos envolvidos. Esse trabalho integrado fortalece a atuação da Guarda Municipal e representa mais segurança para a população de Barra Mansa”, destacou.

A ocorrência reforça a importância dos investimentos em tecnologia e da integração entre o Centro Integrado de Operações e Monitoramento e as equipes de patrulhamento da Secretaria Municipal de Ordem Pública, ampliando a capacidade de prevenção e resposta no combate à criminalidade no município.

Foto: Divulgação