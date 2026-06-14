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Voltaço entra em campo hoje contra o Confiança pela Série C

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FOLHA DO ACO
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O Volta Redonda FC entra em campo neste domingo (dia 14), às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Confiança, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Após um período maior de preparação entre jogos, o Esquadrão de Aço realizou treinamentos no CT Oscar Cardoso, no Estádio Raulino de Oliveira e no CT João Havelange, local onde a equipe está concentrada para a partida.

A comissão técnica aproveitou a semana para intensificar os trabalhos técnicos, táticos e físicos, além de realizar estudos sobre o adversário.

O meia Wagninho destacou a importância do confronto e da manutenção da sequência de vitórias do Voltaço na competição.

“É um jogo muito importante. A gente vem de uma sequência muito boa e vem trabalhando forte em cima do adversário para fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo. Queremos dar continuidade a essa boa sequência de vitórias que estamos construindo”, afirmou o atleta.

Foto: JOÃO BRAZ/COMKT-VRFC

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