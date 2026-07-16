2 a 1: Voltaço é superado pelo São Gonçalo na estreia da Copa Rio

O Volta Redonda FC foi derrotado por 2 a 1 pelo São Gonçalo, na tarde desta quinta-feira (dia 16), no Estádio De Los Lários, pela partida de ida da segunda fase da Copa Rio.

A equipe da casa abriu vantagem no placar, mas o Voltaço diminuiu com Blanco, que marcou o gol do Esquadrão de Aço na partida.

Próximo jogo

O Volta Redonda volta a enfrentar o São Gonçalo na próxima segunda-feira (20), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela partida de volta da primeira fase da Copa Rio. Diante da torcida, o Esquadrão de Aço buscará a classificação para a próxima fase da competição.

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