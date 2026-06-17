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Operação da Polícia Civil prende sete suspeitos de integrar facção criminosa em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Sete pessoas foram presas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (dia 17) durante uma operação contra uma associação criminosa ligada à facção Comando Vermelho que atuava em diversos bairros de Volta Redonda. A ação foi realizada por agentes da 93ª Delegacia de Polícia, sob a coordenação dos delegados Vinícius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

Os suspeitos foram localizados nos bairros Açude, Padre Josimo e Siderlândia, em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo desarticular a atuação do grupo criminoso responsável por pontos de venda de drogas nos bairros Siderlândia, Açude, Santa Rosa, Jardim Ponte Alta e Padre Josimo.

As investigações tiveram início após a quebra do sigilo de dados armazenados em nuvem de um homem apontado como gerente do tráfico de drogas nessas localidades. A análise do material permitiu aos policiais identificar a estrutura da organização criminosa, a dinâmica da comercialização de entorpecentes e a participação de diversos integrantes da facção.

De acordo com a corporação, também foi descoberto um grupo de WhatsApp utilizado pelos criminosos para coordenar a venda de drogas e monitorar a movimentação de viaturas policiais nos bairros Siderlândia, Santa Rosa, Jardim Ponte Alta e Açude.

Com base nas informações obtidas durante a investigação, os agentes conseguiram identificar diversos suspeitos ligados ao Comando Vermelho e solicitaram à Justiça as medidas cautelares que resultaram nas prisões desta quarta-feira.

Os sete investigados foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Eles permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização criminosa e reforçou a importância da colaboração da população no combate à criminalidade, por meio de denúncias anônimas aos canais oficiais da corporação.

Foto: Divulgação

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