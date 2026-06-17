Polícia Civil resgata cães em estado grave de desnutrição e prende mulher por maus-tratos em Resende

A Polícia Civil resgatou dois cães em situação extrema de abandono e prendeu em flagrante uma mulher por maus-tratos a animais na manhã desta quarta-feira (dia 17), no bairro Itapuca, em Resende.

De acordo com a 89ª Delegacia de Polícia, os agentes foram até uma residência na Rua Joaquim Manoel de Macedo para localizar um homem investigado em outro procedimento policial. Durante o contato com a moradora, os policiais perceberam, ainda do lado de fora do imóvel, dois cães acorrentados em condições consideradas degradantes.

Segundo a corporação, os animais apresentavam quadro severo de desnutrição, com ossos aparentes, pouca massa muscular e dificuldades para permanecer em pé. Além disso, estavam presos por correntes curtas, que limitavam significativamente a movimentação.

Questionada pelos policiais, a responsável pelos cães informou que enfrentava dificuldades financeiras e, por isso, não vinha conseguindo fornecer alimentação adequada aos animais.

Diante da situação, a Polícia Civil acionou a Perícia Técnica e solicitou apoio do Hospital Veterinário de Resende. Uma equipe especializada esteve no local e realizou o resgate dos cães, que foram encaminhados para atendimento emergencial, avaliação clínica e tratamento veterinário.

Conforme a investigação, os indícios apontam que os animais eram mantidos em condições incompatíveis com os padrões mínimos de bem-estar, sendo submetidos à privação alimentar prolongada e a severas restrições de mobilidade, circunstâncias que lhes causavam intenso sofrimento físico.

A mulher foi conduzida para a 89ª DP, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos a cães, previsto no artigo 32, parágrafo 1º-A, da Lei nº 9.605/98. Após os procedimentos legais, a prisão foi ratificada pela autoridade policial.

Os animais seguem sob acompanhamento veterinário especializado. O caso continuará sendo investigado e a Polícia Civil aguarda os laudos técnicos que irão apontar a extensão dos danos sofridos pelos cães.