Rodrigo Furtado participa de audiência pública na UFF sobre saúde e segurança do trabalho na CSN

O vereador Rodrigo Furtado participou, nesta quarta-feira (dia 17), da audiência pública realizada no auditório da UFF Volta Redonda, com o tema “Meio Ambiente do Trabalho: Saúde e Segurança do Trabalho na CSN”.

O encontro foi promovido pelo Ministério Público do Trabalho e reuniu representantes do poder público, sindicatos, trabalhadores, especialistas e membros da sociedade civil para discutir as condições de trabalho, saúde ocupacional, segurança, jornadas e impactos ambientais relacionados à CSN.

Durante sua participação, Rodrigo parabenizou a condução da audiência pela procuradora do Trabalho Juliana de Oliveira Gois e destacou a importância de o debate avançar para medidas práticas de proteção aos trabalhadores.

O vereador lembrou sua trajetória dentro da própria CSN, onde ingressou aos 18 anos como aprendiz e trabalhou por cerca de dez anos. Hoje, além de parlamentar, Rodrigo atua como advogado trabalhista, com experiência em ações envolvendo jornada de trabalho, insalubridade, doenças ocupacionais e direitos de empregados da companhia.

“Quem conhece a rotina dentro da CSN sabe que muitos trabalhadores enfrentam jornadas pesadas, deslocamentos longos dentro da própria empresa, exposição a calor, poeira, áreas de risco e condições que afetam diretamente a saúde. A audiência foi importante porque trouxe para o centro do debate aquilo que muitas vezes fica invisível: o adoecimento do trabalhador e a necessidade de ações concretas de fiscalização e proteção”, destacou Rodrigo.

Em sua fala, o vereador também abordou questões como o turno de 12 horas, o tempo gasto pelos trabalhadores no deslocamento interno até os postos de trabalho, a exposição a ambientes de risco, os pedidos de adicional de insalubridade, a dificuldade de reconhecimento de doenças ocupacionais e os impactos dessas condições na aposentadoria especial.

Rodrigo afirmou que Volta Redonda reconhece a importância histórica da CSN, mas ressaltou que essa relação não pode se sobrepor à saúde e à dignidade dos trabalhadores.

“A CSN tem uma importância enorme para Volta Redonda e ainda sustenta boa parte da economia da cidade. Mas essa importância não pode estar acima da vida, da saúde e da dignidade de quem trabalha. É preciso que a empresa, os órgãos de fiscalização, os sindicatos e o poder público atuem com responsabilidade para garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável”, afirmou.

O vereador também citou os impactos ambientais sentidos por moradores de bairros próximos à empresa e defendeu que o tema seja tratado com seriedade, diálogo e compromisso com a população.

Ao final, Rodrigo Furtado colocou seu mandato à disposição do Ministério Público do Trabalho, dos sindicatos, dos trabalhadores e da sociedade civil para contribuir com os encaminhamentos discutidos na audiência.

“Me coloco à disposição como representante da população, como vereador e como cidadão preocupado com o futuro de Volta Redonda”, concluiu.