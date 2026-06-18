Deputado estadual é alvo de operação do MPRJ por suspeita de ligação com facção criminosa

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpre, na manhã desta quinta-feira (dia 18), 14 mandados de busca e apreensão contra três agentes públicos investigados por suspeita de envolvimento com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Entre os alvos está o deputado estadual Val Ceasa (PRD), além de um ex-vereador do Rio de Janeiro, atualmente servidor municipal, e um ex-assessor parlamentar que hoje atua em uma empresa pública de energia.

As medidas foram determinadas pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e são executadas por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil. As diligências ocorrem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Ceasa e em outros endereços localizados na capital fluminense e no Espírito Santo.

A investigação foi instaurada pela Procuradoria-Geral de Justiça, sob determinação do procurador-geral de Justiça do Estado, Antonio José Campos Moreira. Segundo o Ministério Público, há indícios de que parlamentares teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa voltada para a demolição de imóveis utilizados pelo TCP em Parada de Lucas, área conhecida como Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as apurações, os investigados teriam usado sua influência para alegar que os imóveis eram destinados à prestação de serviços sociais. No entanto, segundo o MPRJ, as investigações apontaram que essa justificativa não correspondia à realidade. Ainda conforme o órgão, a operação policial acabou sendo adiada.

As buscas seguem em andamento e, até o momento, o Ministério Público não divulgou detalhes sobre materiais apreendidos ou eventuais medidas judiciais adicionais. Os investigados são alvos das diligências e o caso segue sob apuração.

Foto: Divulgação/Alerj