PRF apreende perfumes e medicamentos de importação proibida na Dutra e detém motorista em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde de quarta-feira (dia 17), uma carga de perfumes e medicamentos de importação proibida durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Entre os produtos encontrados estavam substâncias utilizadas para emagrecimento e tratamentos estéticos.

De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada por volta das 16h10, no km 287, no sentido Rio de Janeiro. Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF abordaram um Fiat Siena prata durante uma fiscalização de rotina.

Segundo a corporação, durante os procedimentos o motorista apresentou nervosismo e informou que havia ido até a fronteira com o Paraguai para fazer compras. Inicialmente, ele declarou que transportava apenas alguns perfumes e três canetas emagrecedoras para uso próprio.

No entanto, durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram uma quantidade maior de mercadorias do que a informada. Foram localizados 48 perfumes da marca Le Style Pearl e três caixas do medicamento Retatrutide, contendo 12 doses cada.

A PRF informou que, ao aprofundar a busca no automóvel, os policiais encontraram, escondidos dentro de um estojo escolar, outros produtos sem autorização de importação ou registro nos órgãos regulatórios. Entre eles estavam 10 ampolas de Tirzepatida, oito ampolas de Gluconex e 10 ampolas de GHK-CU, acompanhadas de 10 ampolas de diluente.

Questionado novamente, o motorista admitiu ter investido cerca de R$ 2 mil na compra dos produtos na fronteira. Ainda segundo a PRF, ele confessou que, com exceção das canetas emagrecedoras, os perfumes e as ampolas seriam destinados à comercialização.

Diante dos fatos, foram configurados, em tese, os crimes de descaminho, contrabando de medicamentos e crime contra a saúde pública. O condutor foi detido e a ocorrência, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia Civil de Resende, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária e o registro da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF