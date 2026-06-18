Feminicídio: Investigado por espancar mulher até a morte é preso após três meses foragido em Paraty

A Polícia Civil prendeu, na última segunda-feira (dia 15), João Paulo Costa da Silva, investigado pelo feminicídio de Flávia de Oliveira Fernandes, de 41 anos, em Paraty. O suspeito estava foragido desde março deste ano, quando teve a prisão decretada pela Justiça.

De acordo com a 167ª Delegacia de Polícia, a captura foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou que o investigado havia deixado o estado de São Paulo e seguia em direção a Paraty. Com base nas informações levantadas durante as diligências, os agentes passaram a monitorar sua chegada ao município e cumpriram o mandado de prisão assim que ele foi localizado.

O crime ocorreu em março deste ano. Na noite do dia 19, Flávia de Oliveira Fernandes deu entrada no Hospital Municipal Hugo Miranda, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando diversas escoriações e lesões compatíveis com agressões. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada do dia 20.

A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso ainda naquela manhã e iniciou as investigações. Após a coleta de informações e o trabalho de inteligência, João Paulo Costa da Silva, companheiro da vítima e morador da localidade da Ilha das Cobras, foi apontado como principal suspeito do crime.

Com os elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão do investigado, pedido que foi deferido pela Justiça. No entanto, quando os agentes tentaram cumprir a ordem judicial, o suspeito já havia deixado a cidade, passando a ser considerado foragido. O nome dele chegou a integrar a lista do Portal dos Procurados e também foi divulgado pelo Disque Denúncia.

Segundo relatos de amigos da vítima, Flávia havia tentado encerrar o relacionamento em diversas ocasiões, mas o suspeito insistia em retomar a convivência.

Ainda de acordo com as investigações, Flávia chegou a solicitar uma medida protetiva em 2024. O pedido acabou sendo arquivado, embora o processo criminal relacionado ao caso tenha tido prosseguimento.

Após meses de buscas, João Paulo Costa da Silva foi localizado e preso pela equipe da 167ª DP. Depois dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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