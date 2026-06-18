Defesa de influenciadora nega tentativa de fuga e afirma que viagem ao exterior estava programada antes da investigação

A assessoria de imprensa da influenciadora Tay Marchiori divulgou na quarta-feira (dia 17) uma nota oficial na qual nega que ela tenha tentado fugir do país ou ocultar sua identidade para embarcar rumo à Holanda. Segundo a defesa, a viagem internacional estava planejada há meses e o processo de atualização de documentos e emissão de um novo passaporte teve início semanas antes da investigação conduzida pela Polícia Civil.

De acordo com a nota, são falsas as informações de que a influenciadora estaria foragida ou que teria utilizado documentos para evitar a atuação das autoridades. A assessoria afirma que o novo passaporte foi emitido regularmente pela Polícia Federal e que, até o momento do embarque, não havia qualquer informação conhecida pela defesa sobre restrições que impedissem a viagem.

A equipe de Tay Marchiori também rebateu informações de que ela teria desativado seu perfil no Instagram após os fatos recentes. Segundo a assessoria, o perfil pessoal já havia deixado de funcionar anteriormente, e a comunicação com os seguidores vinha sendo realizada por meio da conta da loja administrada pela influenciadora. Ainda conforme a nota, as atividades empresariais seguem normalmente e as lojas permanecem em funcionamento.

A assessoria informou ainda que Tay Marchiori não fará pronunciamentos públicos neste momento por orientação de sua equipe jurídica e dos profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Também anunciou que medidas judiciais poderão ser adotadas contra a divulgação de informações consideradas falsas ou distorcidas.

Entenda o caso

Na terça-feira (dia 16), a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou ter impedido que a influenciadora, investigada por suposta comercialização irregular de medicamentos para emagrecimento, deixasse o país com destino à Holanda. Segundo a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, uma decisão judicial havia determinado o recolhimento do passaporte da investigada.

De acordo com a corporação, a influenciadora conseguiu realizar os procedimentos de embarque utilizando um segundo passaporte emitido em nome de solteira. A Polícia Civil afirmou que, após troca de informações com a Polícia Federal, ela foi identificada antes da decolagem e retirada da aeronave.

As investigações tiveram início após a apreensão, em 3 de junho, de mais de 100 frascos de medicamentos para emagrecimento sem identificação de composição química, fabricante ou prazo de validade, além de ampolas, seringas e um computador. A Polícia Civil apura a suposta comercialização irregular dos produtos e busca identificar possíveis coautores. Até o momento, Tay Marchiori não foi presa e figura como investigada no procedimento.