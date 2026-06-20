Barra Mansa recebe, pela primeira vez, etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Barra Mansa vai sediar, pela primeira vez, uma etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), uma das principais competições educacionais de Robótica do país. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de junho, a partir das 8h, no Colégio Nossa Senhora do Amparo, reunindo equipes do Sul Fluminense e de outras regiões do estado do Rio de Janeiro.

A competição contará com cerca de 100 equipes inscritas e aproximadamente 400 estudantes. Estão previstas participações de representantes de Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, Barra do Piraí, Resende, Paraty, Angra dos Reis, Três Rios, Vassouras, Nova Iguaçu, Petrópolis e Macaé. A expectativa é transformar o Colégio Nossa Senhora do Amparo em um grande espaço de tecnologia, criatividade e integração entre estudantes.

De acordo com o professor de Robótica da escola e coordenador da OBR no Rio de Janeiro, Frederico Pitassi, sediar a competição representa um marco para a cidade e para o colégio. “Receber, pela primeira vez, uma etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica é um reconhecimento importante do investimento de Barra Mansa e do Colégio Amparo na Robótica. Esse evento mostra o esforço dos alunos e a qualidade do trabalho institucional que vem sendo desenvolvido. No ano passado, nossos alunos conheceram a OBR e agora vão competir pela primeira vez neste torneio”, destacou.

Durante a etapa regional, os estudantes disputarão as modalidades Resgate e Artística. Na modalidade Resgate, os robôs precisam cumprir desafios em arenas específicas, simulando situações em que a tecnologia pode ser usada para resolver problemas e superar obstáculos. A disputa é dividida em três níveis, contemplando alunos do 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.Na modalidade Artística, os participantes apresentam performances com robôs, unindo tecnologia, criatividade, expressão corporal, música e programação. O Colégio Nossa Senhora do Amparo estará representado por oito equipes, inscritas em Resgate nível 1, Resgate nível 2 e Artística nível 2.

Segundo o professor Frederico, a preparação dos alunos tem sido intensa, especialmente após uma sequência de participações e conquistas em competições nacionais e internacionais, como o Torneio Juvenil de Robótica (TJR) e o International Tournament of Robots (ITR).

“Estamos treinando bastante, apesar de um calendário apertado e de outros torneios. Nosso foco principal é a OBR, que tem um peso muito grande para a Robótica educacional. Para muitos alunos, especialmente do 8º ano, será o primeiro contato com a competição. Queremos representar Barra Mansa da melhor forma, desafiar nossos estudantes e mostrar o talento da nossa escola e da nossa cidade, independentemente do resultado”, afirmou.

Os vencedores da etapa regional receberão medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares em cada nível e modalidade. Eles também poderão garantir vaga para a etapa estadual da OBR, prevista para acontecer em Niterói, em setembro, reunindo os campeões das regionais do estado.

Evento aberto ao público – Além de reunir estudantes e professores em torno da tecnologia, o evento será aberto ao público e gratuito. A diretora do Colégio Amparo, Irmã Cleidimária Pinheiro, convida a comunidade para prestigiar a competição. “Convidamos os moradores da cidade para acompanhar as competições de perto, conhecer os projetos e se inspirar com a criatividade da nova geração”, afirmou.

SERVIÇO

Evento: Etapa Regional da Olimpíada Brasileira de Robótica em Barra Mansa

Data: 27 e 28 de junho de 2026

Horário: a partir das 8h

Local: Colégio Nossa Senhora do Amparo (Avenida Domingos Mariano, 447, Centro, Barra Mansa)

Entrada: gratuita

Fotos: Divulgação