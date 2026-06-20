Alerta com palavra “misantropia” leva Defesa Civil Nacional a tirar sistema do ar após suspeita de ataque hacker

Moradores de diversos estados brasileiros foram surpreendidos entre a noite de sexta-feira (dia 19) e a madrugada deste sábado (dua 20) por um alerta extremo emitido nos celulares em nome da Defesa Civil. A mensagem, que continha a palavra “misantropia” e, em alguns casos, textos desconexos e com erros de escrita, gerou preocupação e levou a Defesa Civil Nacional a retirar temporariamente do ar a plataforma responsável pelo serviço.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o sistema “Defesa Civil Alerta” sofreu uma invasão por volta de 1h30. A principal hipótese é de um ataque hacker. De acordo com o órgão, o disparo foi feito remotamente por uma pessoa sem vínculo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Em nota, a pasta informou que a mensagem enviada foi classificada como “Alerta Extremo” e destacou que a plataforma permanecerá desativada até que todas as condições de segurança sejam restabelecidas. A Polícia Federal será acionada para investigar a origem da invasão e identificar os responsáveis.

Mensagens chegaram a vários estados

Relatos de recebimento do alerta foram registrados em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Além da notificação sonora emitida pelo sistema Cell Broadcast, alguns usuários também relataram o recebimento de mensagens por SMS e em aplicativos de conversa com informações falsas sobre supostos riscos de tornado.

A Defesa Civil do Rio de Janeiro informou que não realizou qualquer envio e atribuiu o episódio a uma instabilidade na plataforma nacional. Já os órgãos de São Paulo e do Paraná comunicaram que acionaram a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Defesa Civil Nacional para apurar o ocorrido.

O significado de “misantropia”

A palavra que chamou atenção dos usuários e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais significa aversão ou rejeição à humanidade. Segundo o dicionário Michaelis, o termo também pode estar associado ao isolamento social, à melancolia ou à profunda tristeza.

Foto: Reprodução