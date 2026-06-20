Câmeras ajudam a recuperar mala com bens avaliados em R$ 8,7 mil na Rodoviária de Volta Redonda

A tecnologia e a integração entre os órgãos de segurança voltaram a demonstrar sua importância em Volta Redonda. Uma bagagem levada da Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, foi recuperada após um trabalho conjunto envolvendo a administração do terminal, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Polícia Civil. A mala continha diversos bens de valor, entre eles um notebook Lenovo avaliado em aproximadamente R$ 3,5 mil; um videogame PlayStation 5 estimado em R$ 3 mil e um tablet Samsung Galaxy Tab A8 avaliado em cerca de R$ 2 mil, além de roupas e outros pertences pessoais.

O caso aconteceu na noite do último dia 15 (segunda-feira), por volta das 22h25, na área de desembarque da rodoviária. Assim que percebeu o desaparecimento da mala, a vítima, um homem de 35 anos, procurou a administração do terminal para relatar o ocorrido e recebeu orientação para registrar a ocorrência na delegacia de Polícia Civil (93ª DP).

A partir da confirmação do registro policial, um agente da Semop responsável pelo monitoramento das câmeras da rodoviária iniciou a análise das imagens do circuito interno. As gravações flagraram o momento em que uma mulher se apodera da bagagem e deixa o local em um veículo prata.

Com o apoio das câmeras equipadas com sistema de leitura automática de placas, foi possível identificar o automóvel utilizado e monitorar seu deslocamento pela cidade. As imagens apontaram que o veículo seguiu em direção ao município de Pinheiral.

As informações levantadas pelo monitoramento foram repassadas à Polícia Civil, que deu continuidade às investigações e localizou a mulher. Ela foi indiciada pelo crime de furto e responderá ao processo em liberdade. Já a mala e todos os pertences foram recuperados e devolvidos à vítima. Somados, os itens representavam um montante de cerca de R$ 8,7 mil.

O administrador da Rodoviária Prefeito Francisco Torres, João Batista dos Reis, destacou que o terminal conta com monitoramento permanente e que a colaboração dos usuários é fundamental para o sucesso das ações. Ele ainda frisou que a orientação é sempre procurar a administração da rodoviária.

“É muito comum encontrarmos objetos esquecidos na rodoviária. Já recuperamos cartões bancários deixados em caixas eletrônicos, dinheiro, celulares, documentos, relógios, óculos e mochilas com pertences pessoais. Por isso, sempre orientamos que qualquer problema seja comunicado imediatamente ao fiscal de terminal, que fica próximo aos guichês. O ambiente é totalmente monitorado por câmeras, o que ajuda na localização dos objetos e também inibe a prática de crimes”, afirmou, orientando também que quem encontrar algum desses objetos a procurar a administração do local para que os itens possam ser devolvidos aos devidos proprietários.

A ação reforça a importância dos investimentos realizados pelo município em tecnologia e monitoramento, permitindo respostas rápidas às ocorrências e contribuindo para ampliar a segurança dos usuários da rodoviária e de toda a população de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/Semop.

