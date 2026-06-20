Após reunião com moradores, Light inicia manutenção para reduzir quedas de energia no bairro Vila Rica

Moradores do bairro Vila Rica Tiradentes receberam, na última sexta-feira (dia 19), representantes da Light para discutir os frequentes problemas de interrupção no fornecimento de energia elétrica. O encontro aconteceu na Praça Joaquina Coelho, conhecida como Praça do Rodo, e reuniu moradores, lideranças comunitárias, representantes da concessionária e do poder público.

As constantes quedas de energia e os prejuízos causados ao comércio local estiveram entre as principais reclamações apresentadas pelos moradores.

Participaram da reunião o técnico da Light, Evando Lopes Mesquita, e o gerente de Relações Institucionais da empresa, Maxwuell Siqueira, que ouviram as principais reivindicações da população. Além de representantes do Conselho Municipal de Segurança, da secretaria municipal de Ordem Pública, além de lideranças da comunidade, como o presidente da Associação de Moradores do Vila Rica Tiradentes, Mauro Coelho, o vice-presidente Edison Lobão, conhecido como Pigmeu, e as moradoras Sandra Cunha e Regina de Fátima Oliveira.

Após a reunião, os representantes da Light percorreram o bairro acompanhados por integrantes da associação para vistoriar quatro pontos considerados críticos. Entre os problemas identificados estão árvores que cresceram próximas à rede elétrica e cruzetas de madeira deterioradas em diversos postes.

As cruzetas são estruturas instaladas na parte superior dos postes e têm a função de sustentar e organizar os cabos da rede elétrica. Com o desgaste natural do tempo, elas podem comprometer a segurança e aumentar o risco de curtos-circuitos. Situações desse tipo foram observadas em vias como as ruas 17 e 44.

Sandra Cunha avaliou positivamente o encontro. “É muito bom que a Light tenha comparecido para solucionar os problemas de manutenção. O bairro está crescendo, o comércio funciona diariamente e depende da energia elétrica funcionando 24 horas”, afirmou Sandra.

Já Regina de Fátima Oliveira destacou a importância da aproximação entre os moradores e a empresa. “Essa atenção da empresa e do poder público nos deixa satisfeitas, porque não podemos ficar sem energia”.

Poda preventiva e reforço na rede

Durante a reunião, Maxwuell Siqueira informou que a recente substituição de cabos no bairro Jardim Belvedere também contribuirá para reforçar o fornecimento de energia ao Vila Rica Tiradentes.

O representante da Light explicou ainda que a concessionária realizará podas preventivas nos locais onde galhos estejam próximos à rede elétrica. Já as árvores de grande porte, que não interferem diretamente nos cabos, são de responsabilidade dos proprietários dos terrenos ou da prefeitura.

“Vamos realizar as podas preventivas onde os galhos estejam próximos da rede elétrica. Em casos de árvores maiores, quando há necessidade de intervenção, a prefeitura informa a data e o horário para que possamos desligar a rede durante o serviço. Muitas dessas árvores foram plantadas sem considerar o crescimento que teriam ao longo dos anos”, explicou.

Ainda na sexta-feira, equipes da Light iniciaram a poda preventiva na principal avenida do bairro e autorizaram a substituição das cruzetas de madeira mais danificadas.

Rua 17 preocupa moradores

Um dos pontos que mais chamou a atenção durante a vistoria foi a Rua 17. No local, árvores de grande porte possuem galhos que atravessam a via e se aproximam de residências, gerando preocupação principalmente durante períodos de chuva e ventos fortes.

Moradora do bairro há mais de 20 anos, Aline Gomes Vilela relatou que já sofreu prejuízos devido às condições climáticas. “Quando venta forte, o barulho das árvores assusta muito. Já perdi 23 telhas arrancadas durante uma tempestade. Além disso, as sementes que caem entopem constantemente a rede pluvial da minha casa”, contou.

Além dos riscos às residências, algumas árvores também dificultam a circulação de pedestres por ocuparem parte das calçadas.

Ao final da vistoria, representantes da Light e da Associação de Moradores concordaram que a situação da Rua 17 exige uma atuação conjunta entre a concessionária e a Prefeitura de Volta Redonda. A expectativa é que ações preventivas reduzam os riscos para moradores e contribuam para a melhoria da qualidade do fornecimento de energia no bairro.