UniFOA é aprovado no PET-Saúde 2026/2028 com projeto voltado à relação entre clima e saúde

Mudanças no clima, problemas ambientais e seus efeitos sobre a saúde da população deixaram de ser temas distantes da prática profissional. Eles já atravessam o atendimento, a prevenção de doenças e a organização dos serviços públicos de saúde. É nesse cenário que o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) foi aprovado para mais um ciclo do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), agora na edição 2026/2028.

A nova aprovação mantém uma trajetória iniciada em 2015, com participação consecutiva do UniFOA no programa do Ministério da Saúde. Ao longo dos anos, a instituição desenvolveu projetos voltados à integração entre ensino, serviço e comunidade, aproximando estudantes da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e das demandas dos territórios atendidos.

No novo ciclo, o projeto do UniFOA será desenvolvido dentro da temática “PET Clima”, com foco nos impactos das questões ambientais na saúde da população. A proposta amplia o olhar dos estudantes para desafios que exigem atuação integrada entre diferentes áreas do conhecimento, especialmente em um contexto em que saúde pública e meio ambiente caminham cada vez mais juntos.

De acordo com o professor Alden dos Santos Neves, coordenador do curso de Nutrição e responsável institucional pelo PET no UniFOA, a aprovação mostra a consistência do trabalho desenvolvido pela instituição em parceria com os municípios de Pinheiral e Volta Redonda.

“Ser aprovado em mais um edital do PET, de forma consecutiva desde 2015, mostra que nosso modelo de atuação em conjunto com duas secretarias de saúde é uma experiência comprovadamente exitosa. Para trabalhar as questões do PET Clima, nosso desafio para os próximos dois anos, contaremos com o apoio da Sala Verde do UniFOA, que será um grande diferencial para o projeto”, afirmou.

A Sala Verde do UniFOA, referendada pelo Ministério do Meio Ambiente no Sul Fluminense para ações ligadas à educação ambiental, deve contribuir diretamente para fortalecer a abordagem interdisciplinar da proposta. A parceria aproxima saúde e meio ambiente e amplia as possibilidades de atuação dos estudantes nos territórios.

O projeto seguirá sendo desenvolvido em parceria com as secretarias de saúde de Volta Redonda e Pinheiral. As ações devem envolver estudantes, docentes, profissionais da rede e a comunidade, criando espaços de aprendizagem prática e contribuindo para a qualificação da assistência nos municípios.

Para Alden, o início do novo ciclo também representa a continuidade de uma experiência que já produz resultados acadêmicos e impacto direto na população.

“Já estamos iniciando os trabalhos de seleção dos componentes do novo PET, com todo o apoio institucional necessário, para continuarmos produzindo conhecimento para nossos discentes, mas principalmente para seguirmos fazendo diferença na vida da população de Volta Redonda e Pinheiral, que são os principais beneficiários das ações do PET-Saúde”, completou.

Mais do que uma aprovação em edital, a participação no PET-Saúde 2026/2028 coloca o UniFOA diante de um desafio atual da formação em saúde: preparar profissionais capazes de compreender que o cuidado com o paciente também passa pelo território onde ele vive, pelas condições ambientais que o cercam e pela capacidade de atuar de forma integrada com o SUS.