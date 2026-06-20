Em meio a discurso de crise, PMVR contrata obra de R$ 669 mil para ampliar secretaria

Enquanto mantém o discurso de dificuldades financeiras provocadas pela queda na arrecadação municipal, o prefeito Neto (PP) autorizou mais um contrato para a realização de uma obra sem caráter emergencial. Publicado na quinta-feira (dia 18) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o contrato nº 282/2026 prevê investimento de R$ 669.144,07 na ampliação e reestruturação da sede da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, localizada na Rua 16, na Vila Santa Cecília.

O documento foi assinado pela secretária da pasta, Neuza Jordão, e a empresa responsável pela execução dos serviços será a Abade Franco Construção Civil. O prazo para conclusão da obra é de seis meses.

Na justificativa apresentada para a contratação, o governo municipal afirma que a intervenção é necessária em razão do “crescimento contínuo da demanda por políticas públicas voltadas à prevenção”, do aumento do número de atendimentos realizados pela secretaria e da ampliação das atribuições do órgão.

O Palácio 17 de Julho também sustenta que “o atual espaço físico da Secretaria mostra-se insuficiente para atender, com qualidade e dignidade, a população usuária dos serviços”, além de comprometer a realização simultânea de atendimentos individuais e coletivos, reuniões e a implantação de novos programas.

Ainda segundo o documento, a obra contribuirá para o fortalecimento da rede municipal de proteção social e para a integração entre as áreas de saúde, assistência social, educação e segurança pública.

Queda

A contratação ocorre em um momento em que a administração do prefeito Neto tem atribuído à queda das receitas municipais a necessidade de maior cautela com os gastos públicos. Nos últimos meses, integrantes do governo têm alertado para os impactos da redução da arrecadação nas contas do município.

Apesar do cenário apresentado pela própria administração, a prefeitura continua autorizando investimentos em obras de reforma, revitalização e ampliação de equipamentos públicos. Agora, mais R$ 669 mil serão destinados à ampliação da estrutura da Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas.