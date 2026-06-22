Após investigação, idoso conhecido como “Jacó” é indiciado por falsa identidade em Volta Redonda

A atuação integrada da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP) ajudou a esclarecer a verdadeira identidade de um idoso de 72 anos, que vinha mobilizando a rede de proteção social do município após ganhar visibilidade nas redes sociais.

Conhecido popularmente como “Jacó”, o homem, natural de Joaçaba (SC), se apresentava como Valdir. No entanto, durante o acompanhamento realizado pela Patrulha de Proteção ao Idoso, da Semop, e pela 93ª DP, foi constatado que ele utilizava diferentes identidades e já havia passado por diversas cidades até chegar a Volta Redonda.

Durante as diligências, os agentes verificaram que o idoso também fazia uso de pelo menos mais três nomes: Maurício, Washington Luiz e Luiz Eduardo. Ao prestar esclarecimentos na delegacia, ele informou que utilizava nomes distintos por acreditar que possuía alguma pendência judicial.

A partir da apuração realizada pela Polícia Civil, foi constatado que ele havia se evadido do sistema prisional após condenação por tráfico de drogas, se beneficiando de uma saída temporária pelo regime semiaberto (saidinha). Entretanto, também foi verificado que a pena já havia sido prescrita em 2017, não existindo mandado de prisão em aberto ou qualquer restrição judicial relacionada ao caso. Foi constatado também que o homem possuía anotações criminais por furto e roubo.

Diante da utilização de diferentes identidades, o homem foi indiciado pelo crime de falsa identidade e responderá ao processo em liberdade.

Repercussão em redes sociais

O caso ganhou repercussão pública após vídeos divulgados nas redes sociais mostrarem o idoso pedindo ajuda. Em um primeiro momento, ele aparecia em situação de rua e manifestava o desejo de deixar essa condição. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) esclareceu que ele já vinha sendo acompanhado pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que realizam atendimento contínuo à população em situação de rua no município.

As equipes da assistência social realizaram abordagens e ofereceram acolhimento e acompanhamento por meio da rede socioassistencial. No entanto, o homem optou por não aceitar os encaminhamentos disponibilizados naquele momento.

Recentemente, um novo vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o idoso residindo em um imóvel alugado no bairro Aterrado e solicitando ajuda para custear despesas e regularizar sua situação documental.

Após a nova repercussão do caso, a Patrulha de Proteção ao Idoso intensificou o acompanhamento e promoveu ações em conjunto com a Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Fundação Leão XIII para levantamento de informações e esclarecimento da situação do homem.

Além dos órgãos públicos, o caso também contou com o apoio de moradores e voluntários. Um deles auxiliando o idoso com alimentação e na locação da residência onde ele vive atualmente.

O caso demonstra a importância da integração entre as forças de segurança e a rede de proteção social de Volta Redonda, garantindo atendimento humanizado, apuração responsável dos fatos e encaminhamentos adequados para cada situação.

Prefeitura auxilia na reconstrução social

Pessoas em situação de rua que desejam reconstruir suas vidas encontram acolhimento, atendimento especializado e oportunidade de recomeço no município. O trabalho é realizado diariamente pela equipe do Seas, que percorre todas as regiões da cidade oferecendo acesso à rede socioassistencial.

As abordagens envolvem escuta qualificada, orientação e encaminhamento para os serviços disponíveis na rede municipal. Entre eles está o Centro Pop, localizado no bairro Aterrado, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, oferecendo alimentação, banho, espaço para higiene pessoal e lavagem de roupas, além de atendimento psicológico e social, encaminhamento para retirada de documentos e acesso a demais políticas públicas.

A rede de atendimento também conta com o Abrigo Municipal Seu Nadim, a Casa de Passagem e o Serviço de Atendimento ao Migrante (SAM), localizado na rodoviária, que auxilia pessoas em trânsito que desejam retornar às cidades de origem ou reencontrar familiares.

A população também pode colaborar, acionando o Serviço Especializado em Abordagem Social pelo WhatsApp: (24) 98143-0097.

Fotos: Divulgação/Semop.