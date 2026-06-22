Motorista evita tragédia após van perder os freios e tombar em Barra Mansa

Uma van utilizada para entregas tombou no início da tarde desta segunda-feira (dia 22), na Rua Jota, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Apesar do susto, os três ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

Segundo relatos dos ocupantes, a van perdeu os freios enquanto descia a via. Para evitar um acidente mais grave, o motorista decidiu direcionar o veículo para um terreno baldio às margens da rua, na tentativa de reduzir a velocidade e conseguir pará-lo.

Com a manobra, a van acabou tombando. No veículo estavam o motorista, a esposa dele e um ajudante, que realizavam um serviço de entrega de mercadorias.

De acordo com as informações repassadas no local, os três ocupantes estavam conscientes e aparentemente bem. Apenas o motorista se queixava de dores na região das costas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h30 para prestar os primeiros atendimentos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.