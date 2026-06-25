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Início Volta Redonda Após 20 horas de trabalho, Bombeiros encerram rescaldo de incêndio na Beira-Rio

Após 20 horas de trabalho, Bombeiros encerram rescaldo de incêndio na Beira-Rio

Por
FOLHA DO ACO
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Após quase 20 horas ininterruptas de trabalho, o Corpo de Bombeiros, com o auxílio da Prefeitura de Volta Redonda, finalizou as operações de rescaldo do grande incêndio ocorrido na Avenida Beira-Rio, na Vila Mury, na noite dessa quarta-feira (24).

Enquanto retroescavadeiras reviravam os escombros e recolhiam os resíduos do incêndio, os bombeiros utilizavam linhas de mangueira para resfriar os detritos incandescentes.

Ao final da operação foi executada varredura de inspeção final, sem que fossem localizados quaisquer focos de incêndio ou fumaça e o comboio regressou a Unidade, no Aterrado.

O local foi entregue aos cuidados da autoridade policial e da Defesa Civil de Volta Redonda, que está finalizando a retirada de entulhos para liberação da pista.

Foto: Divulgação/PMVR

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